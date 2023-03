TCU vai apurar descarte de quase 2 milhÃµes de doses contra a Covid

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um procedimento para apurar irregularidades ocorridas durante o governo de Jair Bolsonaro que resultaram no descarte de aproximadamente R$ 243 milhões em vacinas, medicamentos e outros produtos que não foram utilizados até a data de validade.

Na lista está incluso quase dois milhões de vacinas contra Covid que foram doadas ao Ministério da Saúde e 1,8 milhões de testes para o vírus causados da doença, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 80 milhões.

Além disso, o TCU investigará a perda de 996 mil tubetes em insulinas análogas de ação rápida, o que soma prejuízo de cerca de R$ 12,5 milhões.

O órgão deu um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde “esclarecer sobre a condição atual de todas as vacinas de Covid-19 que estavam nos estoques” até o dia 31 de maio de 2022, além de estabelecer o prazo de 90 dias para que a pasta estabeleça um plano de ação para corrigir fragilidades e evitar aquisições de produtos em menor ou maior quantidade que o necessário

