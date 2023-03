TrÃªs unidades atendem em plantÃ£o para vacinaÃ§Ã£o neste domingo

Com a vacina bivalente disponível para trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais o plantão de vacinação neste domingo (12) ocorre em três locais.



As unidades de saúde ficarão abertas das 7h30 às 17h, sem fechar no horário de almoço na UBS Dona Neta, USF Moreninhas e UBS 26 de agosto.



Seguinda a recomendação do Ministério da Saúde, para receber a dose bivalente, além de fazer parte de um dos públicos alvos, é necessário que o esquema vacinal esteja completo e a última dose tenha sido aplicada há pelo menos quatro meses.



Além deste reforço, demais públicos também podem se vacinar com as doses já liberadas. Bebês de seis meses a menores de dois anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) sem comorbidades, e a partir dois anos a menores de três anos com comorbidades, além de crianças de 03 anos ou mais, podem tomar a vacina, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.





As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme os calendários disponíveis no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

Deixe seu Comentário

Leia Também