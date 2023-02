UPA Vila Almeida será reformada com previsão de conclusão ainda em 2023

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), deu início nesta terça-feira (7), às obras de reforma da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alessandro Martins de Souza Silva, a UPA Vila Almeida.

O projeto prevê a revisão total da cobertura, revisão elétrica e hidrossanitária, troca de portas, readequação de layout interno da unidade com criação de novos ambientes, bem como a atualização no atendimento às normas de acessibilidade e itens de segurança.

Com investimento é de aproximadamente R$ 2,1 milhões proveniente do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Finisa. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim do ano.

Nesta primeira etapa, a execução contemplará todos os consultórios, além da cobertura e da farmácia, que ficará temporariamente fechada. A orientação é para que os pacientes procurem as unidades de saúde próximas para fazer a retirada de medicação.

O coordenador de Urgência da Sesau, Leonardo Reis, explica que o fluxo da unidade foi reorganizado para que não haja necessidade de fechamento ou interrupção dos atendimentos durante o período de execução da obra.“Desta forma, não há, portanto, prejuízos na assistência prestada à população”, complementa. A unidade atende uma média de 250 a 300 pacientes por dia.

Além da UPA Vila Almeida, a expectativa é de realizar adequações nas outas cinco UPAs (Coronel Antonino, Universitário, Leblon , Santa Mônica e Moreninhas).

Há previsão ainda de reforma e revitalização de ao menos outras 20 unidades de Saúde, incluindo os quatros Centros Regionais de Saúde (CRSs) – Tiradentes, Coophavilla, Nova Bahia e Aero Rancho -, além do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Deixe seu Comentário

Leia Também