Upas da capital atendem com 58 pediatras neste sábado

Neste sábado (16), 58 médicos pediatras atendem demandas de algumas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital. As unidades Vila Almeida, Leblon e Coronel Antonino terão pediatras nos três períodos de atendimento, enquanto a unidade do Universitário atende de manhã e a noite; A Upa Moreninha terá atendimento apenas no período noturno e as demais unidades seguirão apenas com clínicos gerais.

O atendimento para a população adulta é disponível e conta com a média de 3 a 5 médicos em cada unidade em todos os períodos.

Veja a escala:

