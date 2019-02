Quarta-feira tem escala médica completa em três UPAs de Campo Grande

A escala médica para esta quarta-feira (6), segue completo em três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centro Regional Médico (CRS). No Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário tem atendimento nas duas especialidades: Clinica e pediátrica .

Nas outras sete unidade, o plantão durante o dia segue apenas com clínico geral e atendimento preferencial adulto. Já no período noturno, a escala segue completa exceto no UPA Santa Mônica, CRS Aero Rancho e CRS Coophavila II.

