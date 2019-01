Nesta segunda, somente duas UPAs tem atendimento pediátrico

Para quem precisa levar os filhos na emergência, a escala médica segue completa apenas em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) na cidade. O Cel. Antonino e Vila Almeida funciona com 4 a 6 pediatras durante o dia, mas no período noturno quase todas as UPAs terão atendimento pediátrico, exceto Santa Mônica, Aero Rancho e Coophavila.

Já o atendimento adulto é completo em todas as unidades, variando com uma escala de plantão entre 3 a 5 médicos clínicos durante o dia e na período noturno também.

