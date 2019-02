Nesta sexta-feira, UPA Cel. Antonino funciona com escala completa de médicos

A escala médica para hoje (01), segue completa em apenas uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Campo Grande. O Coronel Antonino terá atendimento nas duas especialidades durante o dia, já no Universitário, o atendimento é completo somente na parte manhã.

As demais unidades funcionam com plantão clinico, tendo de dois a cinco médicos no atendimento. No período noturno somente sete UPAs irão ter escala completa, exceto Leblon, Santa Mônica, CRS Aero Rancho e CRS Coophavilla II.





