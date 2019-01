Durante o dia, atendimento pediátrico é realizado em duas UPAs da cidade

Graziella Almeida com Assessoria

Nesta quinta-feira (31), a escala médica segue completa com clínicos e pediatras em apenas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), na capital. O Coronel Antonino e a Vila Almeida funciona com plantão das duas especialidades durante o dia, contando com três a seis médicos.

Nas demais UPAs, o atendimento é mais voltado ao público adulto tendo apenas clínicos gerais para acompanhar a população. Em torno de quatro a cinco profissionais fazem parte da escala de hoje. No período noturno, o atendimento é completo e exceto no Santa Mônica, CRS Aero Rancho e CRS Coophavilla II não terá pediatras.

