Durante o dia, apenas duas UPAs têm atendimento pediatrico nesta quinta

Da Redação com Assessoria

A escala médica para esta quinta-feira é completa somente em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) na cidade, que são Coronel Antonino e Vila Almeida. Em média o atendimento contará com quatro a cinco profissionais, em todos os períodos.

No Coronel Antônio conta com seis médicos pediatras nesta manhã e o Vila Almeida tem apenas quatro. Já para os adultos, os profissionais clínicos estão disponíveis e somente na parte da noite, quase todas as UPAs tem plantão completo, exceto Santa Mônica, Aero Rancho e Coophavila ficam sem atendimento pediátrico.

