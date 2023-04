Uso de máscaras em unidades hospitalares é flexibilizado; confira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (3), novas regras em relação ao uso de máscaras dentro de unidades de saúde, com isso, não será necessário que todos utilizem o material de proteção.

“Considerando discussões técnicas sobre o assunto, a queda no número de casos e óbitos provocados pela doença no país, além da oferta de vacinas contra Covid-19 pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, a Agência flexibilizou a recomendação de uso universal de máscaras dentro dos serviços de saúde”, aponta o órgão sanitário.

Apesar da determinação, a Anvisa ressaltou a importância do uso de máscara para quem acompanha ou visita pacientes internados, já que existe a possibilidade de transmissão da Covid ainda é real.

“A Anvisa ressalta que é importante reforçar a recomendação de continuidade do uso de máscara nos serviços de saúde para os acompanhantes e os visitantes de pacientes internados. A orientação é não retirar a máscara durante a permanência dentro do estabelecimento de saúde, inclusive no quarto ou na enfermaria onde o paciente estiver”, explicou.

Confira a lista de quem ainda precisará utilizar o equipamento de proteção:

- Pacientes com sintomas respiratórios ou com suspeitas de Covid-19, assim como seus acompanhantes;

- Pacientes positivos para Covid-19 e seus acompanhantes;

- Pacientes que tiveram contato próximo com caso confirmado durante o período de transmissibilidade da doença, ou seja, nos últimos 10 dias;

- Profissionais que fazem a triagem de pacientes;

- Profissionais do serviço de saúde, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação de pacientes, como, por exemplo, as enfermarias, os quartos, as unidades de terapia intensiva, as unidades de urgência e emergência, os corredores das áreas de internação etc;

- Situações em que houver a indicação do uso de máscara facial como equipamento de proteção individual (EPI) para profissionais de saúde, em qualquer área do serviço de saúde.

