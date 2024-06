Vacina contra a Dengue: mais 8,9 mil doses serão entregues à Capital

Quase 9 mil novas doses da vacina contra dengue devem chegar em Campo Grande nos próximos dias, para imunizar adolescentes de 10 a 14 anos, com reforço ou primeira aplicação. O envio foi anunciado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (30).

Em Mato Grosso do Sul, as remessas foram separadas pelas microrregiões da Capital, Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Todos os municípios vão receber vacinas, exceto Dourados, que montou um esquema próprio de imunização.

O Ministério disponibilizou uma tabela com a quantidade de vacinas que cada cidade receberá. Tem municípios por aqui que serão entregues menos de cem, como é o caso de Alcinópolis, que terá 52.

Vale ressaltar que para a proteção completa contra casos graves e hospitalizações por dengue, são necessárias duas doses do imunizante incorporado no SUS. A pasta garante a entrega das duas doses para todos os municípios contemplados na estratégia de vacinação.

Devido à capacidade de produção do laboratório, as doses estão sendo entregues em parcelas. Com a quinta remessa, serão 3.659.851 doses distribuídas aos estados. Até 28 de maio, 1.122.339 doses já foram aplicadas em todo País.

