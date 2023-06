Vacina contra dengue tem bastante procura na Capital

A nova vacina contra a dengue, já está sendo aplicada nas redes privadas no Brasil. A Qdenga (TAK-003), do laboratório japonês Takeda Pharma. Campo Grande já está aplicando a vacina e o laboratório responsável na Capital é o Sabin.

Procurado pelo JD1, o laboratório informou que a procura pelo imunizante está grande, mas não há fila de espera. Além disso, não precisa marcar horário para ir se vacinar.

Pessoas de 4 a 60 anos de idade poderão tomar a vacina. Pessoas que já tiveram dengue e pessoas que nunca tiveram dengue também. O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses com intervalo de três meses entre as aplicações.

O valor de cada dose deverá ficar entre R$ 428,00 e R$ 475,00 no laboratório particular Sabin, que fica na Av. Afonso Pena 3813 com atendimento de segunda a sexta das 6h às 16h30 e no sábado das 6h00 às 11h30. Atendimento é por ordem de chegada.

A vacina protege contra os quatro sorotipos diferentes do vírus causador da dengue. Nos estudos clínicos, o imunizante demonstrou ter uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo 12 meses após a segunda dose. Além disso, a eficácia contra as formas da doença que requerem hospitalização foi de 90%.

O Ministério da Saúde ainda não definiu se o imunizante será disponibilizado no SUS (Sistema Único de Saúde).

