Vacinas contra Mpox chegam ao Estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu nesta terça-feira (14), por meio do Ministério da Saúde, a primeira remessa da vacina MVA-BN Jynneos Mpox, que conta com 332 doses do imunizante.

Apesar do imunizante já estar em Mato Grosso do Sul, ele seguirá armazenado na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (CEVE) até os municípios com maior registro da doença informarem o quantitativo necessário para a imunização do público alvo.

Ana Paula Goldfinger, coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, explica que os municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas são os mais afetados pela doença, e que eles deverão fazer busca ativa do público-alvo informado pelo Ministério da Saúde.

“Das 332 doses, nós vamos conseguir atender 166 pessoas com a D1 da vacina, além de reservar um percentual que se faz necessário para atendimento pós-exposição. Mas de acordo com o andamento da vacinação e verificação de necessidade de reposição dessas doses, nós reportaremos essa necessidade ao Ministério da Saúde que fará o ajuste no quantitativo a ser enviado aos estados, se necessário”, afirmou a coordenadora.

Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda que a vacina seja reservada para homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais que estejam vivendo com HIV/Aids e tenham idade igual ou superior a 18 anos e profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus e tenham entre 18 e 49 anos.

