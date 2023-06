Vacina oral contra a poliomielite será substituída por injetável a partir de 2024

A vacina oral contra a poliomielite (VOP), conhecida popularmente pelo nome gotinha, virará coisa do passado a partir do ano que vem, quando começará a ser substituída gradualmente por uma versão injetável.

O esquema atual de proteção contra a doença é feito com três doses injetáveis, aos dois, quatro e seis meses de vida, seguidos de doses da VOP aos 15 meses de idade, e então anualmente, até os cinco anos de idade.

Em nota, o Ministério da Saúde explicou que “as estratégias de vacinação adotadas no Brasil, assim como os imunizantes indicados para cada público, levam em conta o avanço tecnológico do setor e as novas evidências científicas, sempre discutidos no âmbito da CTAI”.

“A substituição da vacina oral contra a poliomielite por uma versão mais aprimorada do imunizante deve ocorrer gradualmente a partir do próximo ano e após avaliação da CTAI. O Ministério da Saúde reforça que todas as vacinas ofertadas à população são seguras, eficazes e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, comentou.

A mudança ainda será discutida na próxima reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações (CTAI), do Ministério da Saúde, em julho deste ano.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também