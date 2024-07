Vacinação acontece em três bairros neste sábado

Com exceção dos imunizantes que possuem cronograma específico, como a BCG e da Dengue, o plantão de vacinação deste sábado (13), conta com todas as vacinas, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Saúde).

A população pode se vacinar contra gripe, Covid-19, hepatites e penta (DTP/Hib/Hep. B). A vacinação acontece em supermercado, unidade de saúde e associação de moradores. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da população colocar o calendário em dia, principalmente àqueles que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, por exemplo.

Veja os locais de aplicação:

Sábado (13)

Aero Rancho

Horário: 8h às 16h;

Local: Associação de Moradores do Setor 3, rua Tokuei Nakao, ao lado da Escola Municipal Professor Wilson Taveira Rosalino;

Vila Moreninha II

Horário: 8h às 16h;

Local: Supermercado Pires, rua Barueri, 86;

Tiradentes

Horário: 7h às 17h45

Local: USF (Unidade de Saúde da Família) Tiradentes

