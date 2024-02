Vacinação contra Covid durante a gestação beneficia bebês, diz estudo

Um estudo publicado pelo American Journal of Obstetric and Gynecology afirmou que as vacinas contra Covid-19 são seguras e eficazes para gestantes, e benéfica para os bebês. Os recém-nascidos tem menos risco de desenvolver infecção em comparação com os filhos de mulheres que não foram vacinadas.

Além disso, a vacinação influenciou na baixa da taxa de partos prematuros, casos de síndrome de desconforto respiratório, e menos dias de internação na UTI neonatal.

Os pesquisadores avaliaram 40 hospitais em 18 países, incluindo o Brasil. Segundo a pesquisa, os filhos de mães diagnosticadas com Covid não apresentaram aumento de risco de serem infectados através da amamentação ou contato com a pele. E nenhum recém-nascido de mães vacinadas apresentou malformação congênita.

