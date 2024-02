Vacinação contra dengue: Campo Grande atinge marca de 3 mil crianças vacinadas

Brenda Leitte, com Prefeitura

Neste fim de semana, Campo Grande atingiu a marca de 3 mil crianças de 10 a 11 anos vacinadas contra a dengue. A vacinação teve início na Capital no dia 11 de fevereiro deste ano, um dia após o município receber as doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Inicialmente, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) distribui as doses em unidades situadas em regiões com maior incidência de casos da doença e, posteriormente, ampliou os locais de imunização chegando a mais de 60 unidades espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos.

Além da ampliação dos locais para vacinação, a Sesau adotou como estratégia para facilitar o acesso à população a realização de ações itinerantes aos fins de semana nos maiores shoppings da Capital. “É uma estratégia importante para ampliarmos a cobertura vacinal devido à sua acessibilidade e conveniência. Por estarem localizados em pontos estratégicos, estes locais oferecem uma oportunidade única de atingir um público amplo, incluindo aqueles que poderiam não procurar ativamente a vacinação em unidades de saúde”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A superintendente destacou ainda que essa abordagem promove a educação e a conscientização sobre a importância das vacinas, aproveitando a alta visibilidade e o fluxo constante de pessoas. “Ao tornar a vacinação parte da rotina das pessoas, sem que elas precisem alterar significativamente seus hábitos diários, aumenta-se a adesão ao calendário vacinal, contribuindo significativamente para a saúde pública e a equidade no acesso à vacinação”, complementou.

Vacina

A primeira remessa de vacinas chegou no município no dia 10 de fevereiro. Foram 24.639 doses, que devem ser destinadas exclusivamente a crianças de 10 e 11 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças nesta faixa-etária.

A vacinação deve avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante da Qdenga, até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos.

