Vacinação contra dengue é ampliada para adolescentes de até 14 anos em MS

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) publicou uma portaria que permite a ampliação da vacinação contra dengue para adolescentes de até 14 anos em todo Mato Grosso do Sul. Entretanto, a imunização depende do estoque de doses em cada município. Com isso, em Campo Grande a vacinação ainda não será ampliada.

Segundo a Sesau (Ssecretaria de Saúde da capital), o aumento do calendário depende do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde.

No último fim de semana, a Capital bateu a marca de 3 mil imunizados contra a doença, na faixa-etária de 10 a 11 anos.

Já Corumbá, a vacinação contra dengue deve começar nesta segunda-feira (26). Em Itaporã, região sul do Estado, a imunização para adolescentes de até 14 anos começou no sábado (24); Na região de fronteira, em Ponta Porã, a vacinação para nova faixa-etária começa hoje (26).

Conforme a portaria da SES publicada nesta segunda-feira (26), a ampliação da faixa-etária considera "os principais problemas de saúde pública para direcionar os esforços e recursos na produção de imunobiológicos que terão grande impacto na carga de doenças e, consequentemente, na qualidade de vida da população".

Desde o início da imunização no Brasil, o Ministério da Saúde preconizava a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Porém, o escalonamento das idades foi adotado como estratégia, diante da baixa disponibilidade de doses.

Agora, a medida estadual libera a ampliação para mais pessoas. Em Campo Grande, são 78 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Vacina Qdenga

A Qdenga (TAK-003) é um imunizante contra a dengue desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O registro do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023.

A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue. Por isso, ela induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.A

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também