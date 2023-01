Vacinação de bebês contra a Covid-19 segue até o final da tarde

A vacinação contra a Covid-19 permanece restrita a crianças de seis meses a menores de 2 anos, sem e com comorbidades, além do público adulto.

Em razão da indisponibilidade dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer Pediátrica, a imunização estará sendo realizada somente em crianças de seis meses a menores de 1 ano sem comorbidades e entre 1 a 2 anos com comorbidades e pessoas de 12 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

Atualmente, dez unidades de saúde estão referenciadas para o atendimento das crianças: UBS 26 de Agosto, USF Moreninhas, USF Paulo Coelho Machado, USF Noroeste, UBS Silvia Regina, USF Aero Itália, UBS Caiçara, USF Santa Emília e USF São Francisco.

O Município aguarda o envio de novas doses de vacinas pelo Ministério da Saúde para que o atendimento aos demais públicos seja regularizado.

Para os demais públicos, a vacinação contra a Covid-19 segue disponível em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande. Todas as doses estão disponíveis.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

