Vamos ajudar? Hemosul faz alerta para baixa de estoque de sangue em MS

O estoque de sangue segue sendo um problema nas unidades da Rede Hemosul em Mato Grosso do Sul. A situação é grave para os tipos “O” positivo e negativo. No primeiro quadrimestre deste ano 2023, a instituição coletou em média 4.368 bolsas de sangue, quando o ideal seria ter aproximadamente 5.300 no estoque.

É necessário que a população tenha consciência da importância de doar sangue, qualquer que seja a tipagem. A doação pode salvar vidas.

Na Capital, além do Hemosul Coordenador, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional.

No interior, as unidades coletoras funcionam nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. A rede também possui unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado.

