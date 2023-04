Veja onde se vacinar contra a gripe nesta segunda-feira na Capital

Disponível para todos os públicos prioritários em Campo Grande, a vacinação contra a gripe segue durante todo o dia em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

De acordo com a primeira parcial da campanha de vacinação divulgada na última sexta-feira (14), aproximadamente 25,8 mil pessoas foram imunizadas em Campo Grande, o que representa menos de 8% de cobertura. A meta é vacinar ao menos 90% dos públicos estabelecidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, o equivalente a 300 mil pessoas.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe. Clique no link para conferir a unidade de saúde mais próxima da sua casa.

Público

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a vacina está liberada para os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidade, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

“É necessário que a população busque as unidades e se vacine, sobretudo as nossas crianças, idosos e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis a adquirirem formas graves da doença (Gripe). É importante lembrar que estamos passando por um surto de doenças respiratórias, o que reforça ainda mais a importância de manter a vacina em dia”, destaca o o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.

