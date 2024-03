Veja onde se vacinar nesta 'Sexta-feira Santa' na Capital

A população de Campo Grande pode se vacinar nesta 'Sexta-feira Santa' (29), em três unidades de Saúde da Capital.

Todas as vacinas do calendário estarão sendo disponibilizadas, incluindo contra a gripe, covid e dengue. No entanto, especificamente a vacinação contra a dengue não será realizada nos shoppings, conforme orientação do Ministério da Saúde, que restringiu a imunização contra a doença às unidades de saúde. Confira:

Sexta-feira (29)

Unidades de Saúde – 7h às 17h;

UBS Aero Rancho;

UBS 26 de Agosto.

