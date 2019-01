Salineiro avalia positivamente atendimento das UBS’s sem intervalo

Saiba Mais Política Salineiro propõe desconto em impostos àqueles que patrocinarem atletas

A partir desta segunda-feira (7), oito Unidades Básicas de Saúde de Campo Grande, começam a atender das 07h às 19h ininterruptamente, ou seja, sem intervalo para almoço.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a medida visa facilitar o acesso e consequentemente melhorar a assistência à população. “Muitos deixam de buscar o atendimento na atenção básica justamente por causa do horário. Desta forma, vamos garantir ao cidadão que trabalha o dia inteiro um tempo a mais para que ele possa buscar o atendimento perto de casa, inclusive, sem a necessidade de precisar chegar horas antes e ficar esperando dias para agenda uma consulta”, disse.

Para o vereador André Salineiro a medida é válida e benéfica, ele lembra que em 2017, propôs junto a vereadora enfermeira Cida, um projeto de lei que elencaria o Terceiro Turno nas unidades da cidade, melhorando ainda mais o atendimento.Porém, na época, o projeto foi vetado pelo prefeito e o veto foi mantido por votos da maioria dos vereadores.

"Vejo como positivo, porque o importante é que o cidadão tenha alternativas de horário que não sejam no seu turno de trabalho. Então, se puder consultar durante horário de almoço já é bom, mas o ideal ainda seria o terceiro turno, que inclusive já chegou a ser implementado anos atrás. O que queremos é que vire lei para ser uma regra nos postos, porque atualmente está muito difícil para a população", comentou Salineiro.

Conforme a prefeitura, a princípio terão o horário estendido as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), Los Angeles, Iracy Coelho, Jardim Botafogo, Dona Neta, Moreninhas III, Itamaracá, Universitário, Ana Maria do Couto, Albino Coimbra, Serradinho, Vila Fernanda, Tarumã, São Conrado, Portal Caiobá, Vila Nasser, Estrela do Sul, São Francisco, Nova Bahia, Estrela Dalva, Jardim Noroeste, Vila Carvalho e UBS 26 de agosto. Em dias de coleta de exames laboratoriais, as unidades abrirão às 6h.

