Brasil é líder no envio de áudios no WhatsApp

Durante evento em São Paulo, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, deu mais dados sobre o WhatsApp, mensageiro pertencente à empresa, e detalhou que o Brasil se destacou como a nação que mais utiliza o aplicativo, enviando quatro vezes mais áudios do que qualquer outro país.

O evento “Meta Conversations” aconteceu na quinta-feira (6) na capital paulista, onde Zuckerberg elogiou a maneira como o Brasil adotou o aplicativo, afirmando que o país adotou “o poder da mensageria para se conectar, expressar-se e fazer negócios”.

Além dos elogios ao povo brasileiro, o CEO da Meta também anunciou o lançamento da assistente de inteligência artificial (IA) integrada ao WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger no Brasil em julho.

A tecnologia visa concorrer com outras IAs do mercado, como o ChatGPT e o CoPilot, além de auxiliar empresas a responder perguntas frequentes, agilizando o atendimento ao cliente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também