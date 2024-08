Chega de spam: WhatsApp permitirá bloquear mensagens de números desconhecidos

O WhatsApp, buscando reduzir a alta quantidade de spam na plataforma, está testando uma nova funcionalidade que permitirá aos seus usuários bloquearem mensagens de números desconhecidos.

A informação foi divulgada pelo portal WaBetaInfo, especializado em notícias sobre a plataforma da Meta. Nas imagens obtidas pelo site, a opção diz que irá “melhorar a performance do dispositivo e bloquear mensagens se elas excederem uma certa quantia“.

Atualmente, usuários já podem bloquear chamadas de números desconhecidos.

A nova funcionalidade, assim como outras ferramentas em fase de teste, não tem data oficial para ser lançada oficialmente, e quando for, chegará de forma gradual para todos os usuários, assim como aconteceu com demais ferramentas lançadas.

