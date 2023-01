Google anuncia demissão de 12 mil funcionários

CEO da Alphabet, dona da gigante de tecnologia Google, Sundar Pichai, anunciou nesta sexta-feira (20) por meio de um comunicado, que a empresa estará demitindo cerca de 12 mil funcionários globalmente, incluindo no Brasil.

No comunicado, Sundar explica que a equipe da Alphabet reavaliou produtos, pessoas e prioridades, o que levou a cortes de empregos em diferentes regiões e grupos de trabalho.

No texto, o CEO ainda explicou que, agora, a empresa enfrenta uma "uma realidade econômica diferente" da que ela passava algum tempo atrás, quando a empresa expandiu sua força de trabalho.

"O fato de que essas mudanças impactarão a vida dos Googlers pesa muito sobre mim e assumo total responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui", disse Pichai.

As demissões afetam quase todas as equipes da Alphabet e ocorrem em escala global. O processo ocorre de maneira imediata nos Estados Unidos, mas poderá levar mais tempo em outros países devido às leis e práticas trabalhistas locais.

