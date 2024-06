Liga no Zap: Chamadas de vídeo no WhatsApp passam a suportar até 32 participantes

O WhatsApp anunciou, nesta sexta-feira (14), uma série de novidades para as chamadas de vídeo na plataforma, uma delas sendo a possibilidade de realizar chamadas com até 32 participantes.

Além das videochamadas com maior capacidade, a atualização também integrará o compartilhamento de tela com áudio, além da função Speaker Highlight, que irá automaticamente identificar quem está falando e colocar a pessoa em destaque na tela.

Segunda a Meta, empresa dona do mensageiro e das redes sociais Instagram e Facebook, as chamadas com até 32 pessoas deve chegar ainda “nas próximas semanas”, e ocorrerá de forma gradual.

As funcionalidades estarão disponíveis para todos os dispositivos com suporte ao WhatsApp, isso inclui as chamadas através do desktop, seja via Web ou a versão disponível para Mac e Windows.

