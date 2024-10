O queridinho vem aí: 'Twitter' deve voltar a funcionar no Brasil até quarta-feira

A expectativa no Supremo Tribunal Federal é que Alexandre de Moraes restabeleça a plataforma X, ex-Twitter, em todo o país nesta semana, provavelmente na quarta-feira (9).

Conforme o Metrópoles, o ministro mandou a Caixa Econômica transferir o dinheiro para a conta do STF ainda na semana passada. Quando for certificado ao STF que o pagamento caiu na conta, o que deve ocorrer nesta segunda-feira (7), Moraes deve enviar os pedidos do X de restabelecer a plataforma para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliar.

Gonet tem sido diligente no fluxo de pedidos de manifestações feitos a ele sobre este caso, o que leva assessores do STF acreditarem que ele deve responder Moraes entre hoje e quarta-feira.

Então, você tuiteiro que não aguenta mais viver como os Incas e os Maias, pode ir preparando a latinha de cerveja para comemorar.

