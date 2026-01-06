O seu está na lista? Modelos de celulares vão ficar sem WhatsApp em 2026

Alguns modelos de celulares não terão mais acesso ao WhatsApp no ano de 2026, isso porque o aplicativo deixa de ser compatível com uma série de modelos de telefones.

A mudança ocorre justamente porque os aparelhos vão deixar de atender a alguns requisitos técnicos mínimos do sistema do aplicativo de mensagens, onde as atualizações visam otimizar a segurança, desempenho e capacidade de novas funcionalidades.

A decisão afeta principalmente usuários de smartphones mais antigos de marcas como Apple, Samsung Electronics, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC.

Em nota, na plataforma oficial, o WhatsApp explica ainda que "antes de deixar oferecer suporte par um sistema operacional, exibe uma notificação". Além disso, também afirma que encaminha lembretes solicitando que os usuários atualizem o sistema.

Confira a lista dos celulares que ficarão sem atualização em 2026:

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus;

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Glaxy Note 2, Glaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2;

LG: Optimus L3, Optimus L5, Optmius L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II;

Motorola: Moto G, Moto E (1ª geração);

Sony: Sony Xperia Z2 e Z3;

Huawi: Ascend Mate, Ascend G749 e Ascend D2;

HTC: modelos mais antigos;

