O seu está na lista? Modelos de celulares vão ficar sem WhatsApp em 2026

Mudança afeta aparelhos com sistemas operacionais desatualizados; usuários são notificados com antecedência

06 janeiro 2026 - 17h55Gabrielly Gonzalez
A decisão afeta principalmente usuários de smartphones mais antigos.A decisão afeta principalmente usuários de smartphones mais antigos.   (Pexels)

Alguns modelos de celulares não terão mais acesso ao WhatsApp no ano de 2026, isso porque o aplicativo deixa de ser compatível com uma série de modelos de telefones.

A mudança ocorre justamente porque os aparelhos vão deixar de atender a alguns requisitos técnicos mínimos do sistema do aplicativo de mensagens, onde as atualizações visam otimizar a segurança, desempenho e capacidade de novas funcionalidades.

A decisão afeta principalmente usuários de smartphones mais antigos de marcas como Apple, Samsung Electronics, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC.

Em nota, na plataforma oficial, o WhatsApp explica ainda que "antes de deixar oferecer suporte par um sistema operacional, exibe uma notificação". Além disso, também afirma que encaminha lembretes solicitando que os usuários atualizem o sistema.

Confira a lista dos celulares que ficarão sem atualização em 2026:

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus;

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Glaxy Note 2, Glaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2;

LG: Optimus L3, Optimus L5, Optmius L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II;

Motorola: Moto G, Moto E (1ª geração);

Sony: Sony Xperia Z2 e Z3;

Huawi: Ascend Mate, Ascend G749 e Ascend D2;

HTC: modelos mais antigos;

 

