Orkut anuncia retorno com nova proposta: menos algoritmo, mais conexões reais

A rede social que marcou uma geração no Brasil está prestes a renascer. O engenheiro turco Orkut Büyükkökten, criador do Orkut, revelou que está liderando o desenvolvimento de uma nova versão da plataforma.

A versão promete resgatar os valores que fizeram do site um fenômeno nos anos 2000, mas agora com recursos modernos, como inteligência artificial e foco em interações saudáveis.

Desde que uma mensagem misteriosa apareceu no domínio oficial do Orkut em 2022 — “Estamos construindo algo novo para você” — especulações sobre o retorno da rede aumentaram.

Agora, o criador confirmou: o projeto avança com a participação de executivos de São Paulo e profissionais do Vale do Silício, com a missão de criar uma plataforma centrada na amizade verdadeira, interesses em comum e segurança digital.

Um Orkut para os tempos atuais

Na nova proposta, recursos clássicos como comunidades temáticas, depoimentos espontâneos e perfis personalizados serão mantidos, mas adaptados aos desafios das redes sociais contemporâneas.

Com o uso de machine learning, o sistema promete combater desinformação, discursos de ódio e o excesso de algoritmos tóxicos que, segundo Büyükkökten, transformaram as redes em um ambiente competitivo e superficial.

“O objetivo é recuperar uma rede social no sentido literal do termo: feita para amizades, não para seguidores. Para compartilhar interesses, não para gerar polêmica”, disse o engenheiro.

Legado e nostalgia

Lançado em 2004, o Orkut rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos da internet brasileira. O país ultrapassou os Estados Unidos em número de usuários, chegando a 30 milhões de perfis ativos.

Comunidades como “Eu odeio acordar cedo” e “Eu amo minha MÃE!” marcaram época, com milhões de membros e trocas afetuosas que definiram o espírito da plataforma.

Apesar do entusiasmo, não há uma data oficial de lançamento da nova plataforma. O criador confirmou que o projeto está em fase “avançada de desenvolvimento”, com infraestrutura técnica em construção, mas não revelou se o nome “Orkut” será mantido, embora a marca já tenha sido registrada em diversos países.

Detalhes sobre design, usabilidade, protocolos de moderação e filtros de segurança ainda serão anunciados, mas segundo Büyükkökten, tudo está sendo planejado com ética digital, privacidade e bem-estar emocional no centro da experiência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também