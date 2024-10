Segundou sem stories: WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade

Após instabilidade no Pix, agora é vez dos aplicativos da Meta apresentarem instabilidade nesta segunda-feira (14), com usuários relatando problemas com o WhatsApp, Instagram e Facebook.

Segundo o portal Downdetector, a primeira plataforma a apresentar um pico de reclamações de instabilidade em seus serviços foi o WhatsApp, com usuários registrando instabilidade desde manhã.

Foi somente por volta das 13h37 que todas as três plataformas, quase que em sincronia, começaram a apresentar erros. No caso do WhatsApp, usuários relatam problemas para enviar mensagens, se conectar com os servidores da plataforma e na versão Web e em aplicativo do mensageiro.

No caso do Instagram e Facebook, os usuários relataram problemas ao acessarem os sites e aplicativo para aparelhos móveis, além de dificuldades em conseguirem entrar em suas contas.

Até o momento a Meta, dona das três plataformas, ainda não se pronunciou sobre essa instabilidade e nem deu previsão sobre quando os serviços deixarão de apresentar problemas técnicos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também