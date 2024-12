Só na batida: Retrospectiva Spotify 2024 é revelada e Ana Castela é destaque

O Spotify revelou nesta quarta-feira (4) a tão esperada Retrospectiva 2024 (também conhecido como Wrapped) da gigante do streaming musical, trazendo um panorama detalhado sobre os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais escutados do ano, além de uma análise completa dos gostos musicais de cada usuário.

Entre os destaques deste ano estão artistas como Taylor Swift, The Weeknd, Sabrina Carpenter, Henrique & Juliano e, para o orgulho dos sul-mato-grossenses, Ana Castela, como uma das cantoras mais ouvidas no Brasil.

No Top 5 global, Taylor Swift aparece liderando mais uma vez, seguida do The Weeknd - que neste ano teve parceria com Anitta. Já no Top 5 brasileiro, Henrique & Juliano aparece liderando, seguido de MC Ryan SP e Ana Castela.

Já nas músicas mais ouvidas, o hit Espresso, de Sabrina Carpenter, liderou e foi a produção musical mais ouvida em 2024 na plataforma. No Brasil, THE BOX MEDLEY FUNK 2, produção de THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha e Dj Oreia, foi a mais ouvida neste ano.

Quer saber qual foi sua retrospectiva para 2024? Basta ter a versão mais atualizada do aplicativo, acessar a página inicial, clicar na aba ‘Retrospectiva Spotify 2024’ e aproveitar a análise sobre os seus artistas mais ouvidos, música mais ouvida e até mesmo quantos minutos foram dedicados ouvindo melodias na plataforma.

Confira os destaques globais e brasileiros no Spotify:

Artistas mais escutado no mundo

- Taylor Swift

- The Weeknd

- Bad Bunny

- Drake

- Billie Eilish

Artistas mais escutados no Brasil

- Henrique & Juliano

- MC Ryan SP

- Ana Castela

- MC IG

- MC PH

Músicas mais escutadas no mundo

- Espresso — Sabrina Carpenter

- Beautiful Things — Benson Boone

- BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish

- Gata Only — FloyyMenor, Cris Mj

- Lose Control — Teddy Swims

Músicas mais escutadas no Brasil

- THE BOX MEDLEY FUNK 2 — THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia

- Barulho Do Foguete – Ao Vivo — Zé Neto & Cristiano

- Gosta De Rua – Ao Vivo — Felipe e Rodrigo

- MTG QUEM NÃO QUER SOU EU — DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15

- Let’s Go 4 — Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP

Álbuns mais escutados no mundo

- THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY — Taylor Swift

- HIT ME HARD AND SOFT — Billie Eilish

- Short n’ Sweet — Sabrina Carpenter

- MAÑANA SERÁ BONITO — Karol G

- eternal sunshine — Ariana Grande

Álbuns mais escutados no Brasil

- To Be (Ao Vivo Em Brasília) — Henrique & Juliano

- O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) — Henrique & Juliano

- Raiz Goiânia (Ao Vivo) — Lauana Prado

- Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo) — Zé Neto & Cristiano

- Escândalo Íntimo — Luísa Sonza

