Terçou zerado: Bancos apresentam instabilidade e problemas com o PIX

Mais uma vez no mês, usuários de alguns grandes bancos brasileiros enfrentam, nesta terça-feira (29), instabilidades em seus serviços, como problemas ao acessar os aplicativos, e dificuldades na realização de transferências via PIX.

De acordo com o Downdetector, que monitora a situação de diversos serviços com base em relatos de usuários, os bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Nubank estão apresentando instabilidade em seus serviços.

Os problemas relatados variam, indo desde dificuldades para acessar o internet banking e realizar login no aplicativo móvel, até problemas para realizas transferências via PIX e outros métodos, mesmo que menos utilizados.

Até o momento, nenhum dos bancos emitiu nota, seja oficialmente ou através de suas redes sociais, sobre a situação e quando os serviços devem ser normalizados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também