Volta do pombo correio? WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O WhatsApp, aplicativo de trocas de mensagens mais utilizado no Brasil, apresenta instabilidade nesta quarta-feira (31), com usuários relatando problemas ao enviar e receber mensagens e com a conexão ao servidor do mensageiro.

Segundo o portal DownDetector, que recolhe relatos de instabilidade sobre diversos serviços online, os problemas começaram desde a manhã de hoje, apresentando picos ao longo do dia.

Os usuários apontaram problemas para enviar e receber mensagens, além de problemas de conexão com o servidor e de uso da versão Web e Desktop do aplicativo.

A Meta, empresa controladora do aplicativo, ainda não se pronunciou sobre uma possível causa ou quando a instabilidade será resolvida.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também