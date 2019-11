Reinaldo participa do primeiro "Isto É Mato Grosso do Sul"

O governador do estado, Reinaldo Azambuja, participará ás 19h desta terça-feira (19) da abertura do primeiro seminário “Isto É Mato Grosso do Sul” no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

O seminário, que começa hoje e vai até quinta-feira (21), trás exposições, mostras, palestras, mostras, palestras e painéis com o objetivo de evoluir o turismo do estado.

Além dessas atividades, será levado um debate a respeito de oportunidades de negócios para destinos através de novas tecnologias e inteligência de mercado, segmentação de oferta e demanda. Assim promovendo o empreendedorismo entre os participantes.

Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), ressaltou a importância de um evento desse porte no estado e no segmento do turismo. “Este Seminário é uma oportunidade que a Fundação de Turismo do MS proporcionará a todos os envolvidos com a atividade turística. Será um momento de debater, trocar experiências e gerar demandas inovadoras e importantes para a melhoria da competitividade do nosso setor.”

A programação de hoje trará diversos tema, entre eles, Birdwatching, evidenciando esse mercado segmentado, Inovação em gestão pública para o turismo, economia criativa, entre muitos outros.

A abertura oficial ocorrerá com a entrega do Prêmio Isto É Mato Grosso do Sul, aos profissionais do Turismo em Mato Grosso do Sul que foram destaque no ano de 2018. Os finalistas estão disponíveis no link a seguir. http://www.turismo.ms.gov.br/fundacao-de-turismo-divulga-lista-dos-selecionados-no-premio-isto-e-mato-grosso-do-sul/

O diretor-presidente salientou a relevância dessa premiação. “Outro ponto importante é o ´Prêmio Isto é Mato Grosso do Sul – 1ª edição´, que irá prestigiar aqueles profissionais que fazem a diferença. Nossa ideia é que o Prêmio sirva como incentivo para que todos busquem sempre a inovação em seus negócios.”

Na parte da manhã da quarta-feira (20), Pesca Esportiva e Turismo LGBT serão um dos diversos temas abordados.

Na quinta, será dia de atividade paralela, com uma oficina da Rede Brasileira de Trilhas ao longo dos cursos, entre outras atividades que serão propostas.

O evento tem o apoio do Sebrae MS, Fundação de Cultura do MS e da Fundesporte, e é gratuito, a programação completa está disponível no site e as inscrições são feitas através deste link: https://forms.gle/TALePbkNQqLWPEfn8

Deixe seu Comentário

Leia Também