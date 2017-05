Nesta sexta-feira (26) a polícia do Maranhão prendeu um homem por agressão física e verbal à própria mãe. Um vídeo que circulava nas redes sociais chegou ao conhecimento das autoridades na quinta-feira (25) na parte da noite e na sexta-feira (26) já havia um mandado de prisão contra o homem. Ele foi detido na casa de parentes.

Em entrevista à imprensa local, o homem alegou ser esquizofrênico e que havia parado o tratamento.

No vídeo, o homem que está sentado ao lado da mãe, fala diversas vezes para ela calar a boca. Ele a ameaça diversas vezes e a agride, a segura forte pelo braço e pela mão e joga-a na poltrona.

O Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, o conselho municipal de São Luís e o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa do Ministério Público do Maranhão falaram que vão dar todo o apoio à idosa, que já foi visitada na manhã de hoje.

O CRAS de São Luís vai visitar a idosa para identificar se ela vai para uma clínica de tratamento ou para um estabelecimento para idosos.

Veja o vídeo: