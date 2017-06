Última rodada do Feirão da Casa Própria tem 30 mil imóveis à venda

A última rodada do Feirão Caixa da Casa Própria de 2017 começou hoje (23) com mais de 30 mil unidades novas e usadas à venda em Brasília, Curitiba e Fortaleza. “Este ano queremos suplantar o ano de 2016 com mais de 250 mil vistantes e mais de R$ 1,3 bilhão de negócios realizados”, disse o vice-presidente de Habitação da Caixa, Nelson Antônio de Souza.

Segundo Souza, as várias medidas que foram tomadas para melhorar o crédito habitacional no país vem reforçar a retomada da economia brasileira. “No primeiro trimestre deste ano, já contratamos 22,5% a mais de crédito imobiliário, comparado ao primeiro trimestre de 2016. Isso mostra de maneira contundente que a economia está reagindo e o setor da construção civil está mostrando a importância que tem no PIB brasileiro”, disse ele.

Entre as medidas, estão o aumento do valor do limite de crédito, a cota de financiamento que chegou a 90% do valor do imóvel, as taxas de juros foram melhoradas, além das medidas facilitadoras de crédito para colocar mais famílias no Minha Casa Minha Vida. Souza disse que, em 2016, foram aplicados mais de R$ 81 bilhões em crédito imobiliário. A previsão para 2017 é de R$ 84,2 bilhões.

Os interessados em comprar imóveis têm até domingo para comparecer ao feirão. Hoje e amanhã (24) ele ocorre das 10h às 20h e no domingo (25), das 10h às 18h. Em Brasília, o leilão é realizado no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade; em Fortaleza, no Shopping RioMar; e em Curitiba, na Expo Unimed.

A professora Sarah Liana, de 36 anos, chegou cedo ao feirão em Brasília, mas ainda não vai fechar o negócio. “Estamos finalizando a quitação de um apartamento, com previsão de comprar uma casa a médio prazo. Então, viemos especular, ver como está o mercado, se está valendo a pena agora ou se vale esperar mais um pouco”, disse.

O evento é realizado em parceria com construtoras, correspondentes imobiliários e imobiliárias e reúne em um só lugar ofertas de imóveis e opções de financiamento, consórcio e seguros.

A primeira etapa do feirão este ano ocorreu em 11 cidades, entre 26 e 28 de maio e, segundo a Caixa, movimentou R$ 10,2 bilhões em negócios. Não há estimativa de valor para a segunda rodada em 2017.

Para pleitear o crédito para a casa própria no feirão é preciso levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e de residência atualizados. Os visitantes que preencherem propostas de crédito podem acompanhar o andamento do processo pela internet, por meio de uma ferramenta disponível no site da Caixa Econômica Federal.