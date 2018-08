Após o violento confronto entre brasileiros e venezuelanos no último sábado (18), as forças armadas que estão fazendo a contenção na região contabilizaram que cerca de 1,2 mil venezuelanos deixaram o território nacional.

De acordo com informações do G1 Roraima, o coronel do Exército Hilel Zanatta, que comanda a operação de atendimento aos estrangeiros, disse "Cerca de 1,2 mil cruzaram a fronteira de volta. Aqui de dentro do posto [de atendimento aos imigrantes] a gente contabilizou 500 pessoas em atendimento, e acreditamos que o restante eram venezuelanos moradores [de Pacaraima] que regressaram a Venezuela por questões de segurança", afirmou o comandante.

Segundo Zanatta, o órgão suspendeu os atendimentos no sábado mas, embora a fronteira permaneça aberta, o fluxo de imigrantes caiu pela metade.

O confronto

No sábado a tensão entre os brasileiros e venezuelanos chegou ao seu ápice, na cidade de Pocaraima, em Roraima, na fronteira com a Venezuela, a população brasileira revoltada com a invasão dos imigrantes se cansou de esperar que o governo tomasse providências e resolveu “fazer justiça com as próprias mãos”.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver que a população marchou contra os venezuelanos acampados pelas ruas da cidade e, na base do grito, pedradas e violência expulsou muitos imigrantes do território nacional.

Em um dos vídeos os manifestantes ainda acusam o Exército Brasileiro de negligência para com o país, qualificando as forças armadas de “traidores da pátria”.

A última gota

O confronto começou depois que um comerciante local foi brutalmente agredido por imigrantes em uma tentativa de assalto, na sexta-feira (17).

Veja no vídeo algumas imagens do confronto: