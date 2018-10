Nesta quarta-feira (10), uma frente fria se aproxima da região sul do estado e as pancadas de chuva e trovoadas voltarão a intensificar no sul e sudeste.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas, especialmente a tarde nas regiões sudeste,norte e leste de Mato Grosso do Sul. Assim, a umidade relativa do ar varia de 97% a 35% e os termômetros registram de 20ºC a 36ºC.

Na capital, o céu permanece parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.