Em Mato Grosso do Sul as temperaturas ficam entre 18ºC e 36ºC

De acordo com o Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet), este sábado (8) será parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuvas isoladas na região norte de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do estado, parcialmente nublado com períodos de claro. As temperaturas fica entre 18ºC e 36ºC.

Confira o mapa