A previsão para este sábado (15) em Mato Grosso do Sul é de sol entre nuvens pela manhã e a nebulosidade aumenta no início da tarde. Estão previstas pancadas de chuva em áreas isoladas no fim do dia.



Em Campo Grande a temperatura máxima pode chegar a 32°C e mínima a 25°C. A chuva ocorre ao entardecer, mas não deve durar muito na capital.



Na cidade de Dourados a temperatura será de 24°C e máxima de 34°C. Em Três Lagoas o fim de semana será de muito calor e o termômetro chega a 37°C. Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).