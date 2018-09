Nesta terça-feira (25), o tempo começa a se instabilizar gradualmente em Mato Grosso do Sul, começando pela divisa com o Paraguai. A máxima pode chegar a 40°C e a mínima a 18°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) o dia começa com céu claro, as temperaturas permanecem muito elevadas e a umidade baixa, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia com formação de pancadas isoladas de chuva e trovoadas a partir da tarde, especialmente no oeste e sul, e com menor probabilidade de ocorrência no nordeste do estado.

Na capital o céu deve permanecer claro, passando para nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final do período da tarde. As temperaturas ficam entre 36°C a 23°C.

Confira no mapa a previsão para todo o estado: