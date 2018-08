As inscrições para integrar a banda do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), continuam sendo realizadas. O grupo está à procura de músicos voluntários do estado, que possam contribuir nas apresentações artísticas.

A proposta da iniciativa é conseguir uma interação maior com as comunidades, na busca pela melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. A ideia é que os músicos voluntários da banda desenvolvam sua criatividade.

Para os interessados, as inscrições devem ser realizadas presencialmente no “Quartel Imperador Dom Pedro II”, localizado no bairro Jardim América de Campo Grande.