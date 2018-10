Na tarde desta terça-feira (16) Brasil e Argentina fazem o clássico sul-americano em Jidá, na Arábia Saudita, fechando a série de amistosos prevista para este mês de outubro.

O atacante Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira, falou sobre a expectativa para o duelo.

“Brasil e Argentina é difícil...O que você espera é que seja um jogão. Da nossa parte, a gente vai entrar para vencer. A gente gosta de vencer. Mas, quando se fala de Brasil e Argentina, é um clássico, eles vão querer vencer também. A gente quer fazer nosso papel e está trabalhando”, ressaltou o atacante brasileiro.

O destaque da seleção da Argentina não jogará. Mas, a ausência de Messi não diminuirá a importância do jogo, já que o time argentino terá em campo as presenças de craques como os atacantes Dybala e Di Maria. Assim, os sauditas poderão apreciar o melhor do principal clássico do futebol sul-americano. A partida será às 14h (horário de MS).