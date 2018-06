Brasil estreia na Copa do Mundo com empate contra a Suíça

A seleção brasileira empatou em 1 a 1 no jogo de estreia na Copa, contra a Suíça, neste domingo (17). Esta foi a primeira vez que o Brasil não venceu em um jogo de estreia na Copa do Mundo, desde 1978.

O gol que abriu o placar foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento feito por Marcelo, a defesa cortou, sobrando para Phelippe Coutinhio, que marcou um golaço, na gaveta do goleiro Sommer.

Aos quatro minutos da segunda etapa, Zuber empurra Miranda e, sozinho na pequena área, mandou para o gol. Nesse lance, o árbitro da partida, o mexicano César Ramos, ignorou o sistema de vídeo para marcar a falta no zagueiro da seleção brasileira, confirmando o gol da Suíça.

Outro lance que foi ignorado o árbitro de vídeo foi a queda de Gabriel Jesus, aos 27 minutos da etapa final, depois do passe feito por de Renato Augusto, que gerou reclamação. Cézar Ramos mandou seguir o jogo, não solicitando ajuda da tecnologia.

A seleção brasileira foi atrás do segundo gol. Thiago Silva até assustou de cabeça. Neymar, Fernandinho e Renato Augusto chutaram para o gol, mas não conseguiu marcar, oferecendo espaços ao time suíço, que não aproveitou as oportunidades.

Brasil e Suíça, com o empate, somam um ponto na tabela. Como a Sérvia venceu a Costa Rica por 1 a 0 no primeiro jogo do dia, é a primeira colocada do grupo E, com três pontos. O Brasil voltará a jogar nesta sexta-feira (22) contra a Costa Rica, às 8h (horário de MS).