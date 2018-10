Classico paulista decide a liderança do Brasileirão

Alviverde não vence desde 20 de março de 2002 o tricolor no Morumbi

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, decidirá que será o líder do Brasileirão 2018, as duas equipes que estão com a diferença de um ponto, e a partida deste sábado é encarada como uma final.

A partida começará as 17h (MS) no estádio Morumbi, onde a equipe alviverde não vence desde 20 de março de 2002 quando acabou vencendo por 4 a 2 pelo torneio Rio-São Paulo, de lá pra cá, foram 24 jogos com 15 vitórias do tricolor e nove empates.

Ao total as equipes já se enfrentaram 316 vezes, desde a primeira partida no dia 30 de março de 1930. O Choque Rei é uma grande rivalidade paulista entre as equipes,sendo este um dos clássicos paulistas mais equilibrados, o tricolor paulista venceu 108 jogos e o verdão ganhou 106, e houve 102 empates.

Caso o Palmeiras vença a partida, ele se isola na liderança e abre quatro pontos do São Paulo e três pontos do segundo colocado, caso o tabu de 16 anos que o São Paulo não perde para o alviverde em seu estádio, o tricolor com uma vitória assume a liderança, em caso de empate, o lider continua sendo o Palmeiras.