Com dores no tornozelo Neymar abandona treino nesta tarde

Na tarde desta terça-feira (19) Neymar deixou mais cedo o treino da Seleção Brasileira por conta de dores no pé direito, o mesmo pé que foi operado há quase três meses. Segundo o site Esporte Interativo o problema aconteceu logo depois de um toque de mal jeito na bola em um lance de bobinho, ainda no aquecimento.

De acordo com o assessor de imprensa da seleção, Vinicius Rodrigues, o atacante já vinha sentindo dores desde o confronto com a Suíça, onde sofreu 10 faltas, mas piorou depois que durante o aquecimento quando interceptou um passe de Thiago Silva.

Neste momento o atacante começou a mancar, levou a mão ao pé e minutos depois deixou o gramado ao lado do fisioterapeuta Bruno Mazziotti. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garantiu que já estava prevista uma agenda mais leve para o jogador por conta do desgaste da estreia.

Durante coletiva o Vinicius Rodrigues ressaltou que Neymar está bem e continuará a jogar. "Ele sente desde depois do jogo, em decorrência do número de faltas que sofreu. Fez tratamento segunda-feira, tanto que não desceu a campo. Nesta terça-feira, desceu a campo, sentiu a dor de novo e vai voltar à fisioterapia. Mas, pelo que o doutor Rodrigo Lasmar, chefe do departamento médico falou, Neymar treina normalmente na quarta-feira”.