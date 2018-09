O Sindicado dos Policiais Civis (Sinpol) de Mato Grosso do Sul, realizou a 3ª Corrida do Policial Civil em Campo Grande, no domingo (16). Com 600 inscritos adultos e 50 crianças, o evento reuniu policiais civis e a sociedade em geral em um ambiente amistoso e propício ao esporte.

O presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, destacou que, apesar do clima chuvoso, o público compareceu e fez um bonito evento. “A nossa expectativa foi superada. As inscrições esgotaram semanas antes do prazo e precisamos abrir mais algumas vagas. Mostrando que a sociedade quer estar próximo ao policial civil, valorizando-o”, declarou. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, prestigiou o evento, parabenizando o sindicato pela iniciativa e a participação do público.

A corrida percorreu as ruas dos bairros José Abrão, Santa Luzia, Coophasul e Alto São Francisco, com percursos de caminhada de 5 km e corrida de 5 km e 10 km. As primeiras colocações foram premiadas com medalhas e troféus. As crianças de 2 a 12 anos também participaram no percurso Kids dentro do sindicato e todas foram premiadas com medalhas e um copo personalizado.

O evento ainda contou com o sorteio de diversos brindes oferecidos pelos patrocinadores e uma Smart TV 43”.

A Corrida do Policial Civil já faz parte do calendário anual de eventos esportivos de Mato Grosso do Sul e tem atraído atletas profissionais. Um deles é o André Rodrigues, que correu vestido a camiseta que homenageia o investigador Dirceu Rodrigues dos Santos, in memoriam. “Fui tricampeão nesta corrida e consegui honrar a missão de levar a imagem do Dirceu ao lugar mais alto do pódio. Tenho satisfação imensa em manter viva a memória de quem serviu à sociedade”, afirmou André.