Na noite de quarta-feira (18), o Cruzeiro conquistou o sexto título da Copa do Brasil ao vencer por 2 a 1 o Corinthians, em São Paulo, se tornando o maior campeão da competição. No jogo de ida, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a equipe mineira venceu por 1 a 0, abrindo vantagem para a partida de volta.

Antes de iniciar o jogo, uma linda cerimônia de abertura foi realizada, com show de luzes e fogos para abrilhantar a noite decisiva. Na partida, o atacante Robinho abriu o placar para o Cruzeiro aos 27 minutos do primeiro tempo, numa bola que sobrou do chute de Barcos, que mandou na trave, sendo aproveitada por Robinho mandar para o fundo das redes.

O gol de empate foi marcado com o auxílio do árbitro de vídeo, o conhecido VAR. Thiago Neves se jogou na bola tocando o jogador do Corinthians Ralf, caindo na área. O lance seguiu até o arbitro da partida, Wagner do Nascimento, marcar uma falta a favor da equipe paulista. Nesse tempo, Wagner foi consultar o VAR para verificar o lance anterior. Após a conferencia, o árbitro considerou pênalti de Thiago Neves em cima de Ralf. Na cobrança, aos nove minutos do segundo tempo, Jadson cobrou a penalidade e empatou o jogo.

O Corinthians chegou a virar o placar, aos 24 minutos do segundo tempo, resultado quer levaria a decisão para os pênaltis, com um lindo gol de Pedrinho de fora da área. Mas, com o auxilio do VAR, o gol foi anulado. Wagner do Nascimento foi orientado a rever um lance anterior ao gol, referente a uma falta de Jadson sobre Dedé. Depois de conferir no vídeo, o árbitro anulou o gol e marcou falta a favor do Cruzeiro.

Aos 36 minutos da segunda etapa, Arrascaeta marcou o gol da vitória e do título, em um contra-ataque certeiro que saiu com Raniel, que tocou para o atacante uruguaio marcar com categoria na saída do goleiro Cássio.

Com a vitória, o Cruzeiro conquistou o hexacampeonato da Copa do Brasil, se tornando o maior vencedor da competição. O clube mineiro, além de faturar o prêmio de R$ 50 milhões de campeão, já tem uma vaga garantida na fase de grupos da Taça Libertadores da América em 2019.