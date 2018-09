Na noite de quarta-feira (12) os semifinalistas da Copa do Brasil se enfrentaram, nos jogos de ida da competição. Nas duas partidas, apenas um gol foi marcado, deixando aberta a vaga para a classificação para a grande final.

Em São Paulo, no estádio Allianz Parque, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e abriu vantagem para o jogo de volta, em Belo Horizonte. O gol da vitória foi marcado logo no início do primeiro tempo, aos quatro minutos. Em jogada de contra-ataque Robinho tabelou com Thiago Neves e tocou para Barcos marcar o gol na saída do goleiro Weverton. Com isso, o time paulista pressionou até o fim, tentando o gol de empate, mas a equipe mineira conseguiu segurar a vitória e levar para casa a vantagem.

Qualquer empate ou vitória mineira, por qualquer diferença de gols, o Cruzeiro se classifica. Para o Palmeiras, o objetivo do próximo jogo é vencer por dois ou mais gols de diferença para conseguir a classificação. Como na Copa do Brasil não há o gol qualificado, qualquer vitória palmeirense, por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

No jogo do Rio de Janeiro, o Flamengo lotou o Maracanã com mais de 50 mil torcedores. O jogo foi praticamente ataque contra defesa. O Corinthians jogou praticamente defensivamente, a espera de uma bola, mas nas poucas chances que conseguia, não aproveitava. O clube carioca saiu de campo com sentimento de frustração, pois pressionou a equipe paulista do começo ao fim, mas encontrava dificuldades na última bola. O gramado ruim também foi alvo de críticas de ambos os clubes. A partida ficou empatada em 0 a 0. Quem vencer em São Paulo vai para a final. Qualquer empate, a decisão será nas penalidades máximas.

As partidas de volta será dia 26/09, às 20h45 (horário de MS). Corinthians e Flamengo irão jogar em São Paulo, na Arena Corinthians e Cruzeiro e Palmeiras, jogarão em Belo Horizonte, no Mineirão.

Foto: Staff Images/Flamengo